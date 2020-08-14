Son Dakika: Safranbolu'da orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz başkanlığında yapılan toplantıya, Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum ile İlçe Tarım Müdürlüğü ve Milli Emlak Şefliği yetkilileri katıldı.

Faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilerin verildiği toplantıda, Kaymakam Türköz tarafından yangına sebebiyet verebilecek orman alanlarına yakın, yerleşim yerleri ile mesire alanlarının haritalandırılması ve kurumların koordinasyonu ile ilgili gerekli talimatlar verildi.