Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin iş yerlerinde yaptıkları denetimlerde Kovid-19'a karşı alınan önlemlere uyulması konusunda iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, zabıta ekiplerinin pazarlarda, fırınlarda, berber ve kuaförlerde denetimi artırdığını belirtti.

Belediyenin tüm birimleri ile pandemi sürecini en doğru şekilde atlatmak için çalıştıklarını vurgulayan Köse, "İşletmelerin Karabük İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarına uymaları önemli. Esnaflarımızın zor günler geçirdiklerini biliyoruz. Belediye olarak imkanlarımız dahilinde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu denetimler onların ve vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yöneliktir. Bu salgını Safranbolu'da yaşayan halkımızın işbirliği ve duyarlılığı ile atlatacağız." ifadesini kullandı.