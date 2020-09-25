Son dakika... Safranbolu Kovid-19 gölgesinde nüfusunun 6 katı turist ağırladı - Son Dakika

Türkiye'de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tek yer olma özelliği taşıyan ve tarihi yapıları korumadaki başarısı nedeniyle "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer aldı.

Dünyada "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu, yerli ve yabancı turistlerden Kovid-19'a rağmen önceki yıl kadar olmasa da ilgi görmeye devam etti.

Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran 50 bin nüfuslu ilçeyi, 8 ayda 300 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

18 ile 20. yüzyıllar arasında yapılan ve genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı ilçede, bu yılın ocak-ağustos döneminde konaklamalı turist sayısı 8 bin 389'u yabancı 77 bin 613'e ulaştı.

Safranbolu, günübirlik gelen ziyaretçilerle yılın 8 aylık döneminde 310 bin 452 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

İlçeye bu sürede en çok yabancı turist Tayvan'dan geldi. Safranbolu'yu 3 bin 816 Tayvanlı, bin 435 Çinli ziyaret ederken, bu 2 ülkeyi Güney Kore vatandaşları izledi.

"Yıl sonuna kadar ilginin devam edeceğini düşünüyoruz"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, geçen yıl kadar olmasa da pandemiye rağmen ilçeye yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

İlçede pandemi dolayısıyla üst düzey önlemlerin alındığını ve sık sık denetimler yapıldığını belirten Gürel, "Safranbolu sadece bölgenin ve ülkemizin değil dünyanın önde gelen, korunması gereken kentlerinden bir tanesi. UNESCO dünya mirasında olması da bunun en büyük göstergesi. İlçemize geçen yıl günübirlikçiler ile birlikte yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turist gelmişti. Bu yıl pandemi dolayısıyla normal olarak bu hedefe uzak duruyoruz. Normalleşme dönemine girilmesiyle hareketlilik yaşanan ilçemiz ilk 8 ayda günübirlikçilerle birlikte nüfusunun 6 katı yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Yıl sonuna kadar ilginin devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Gürel, iç ve dış turizmin hareketlenmesi için çalışmaların ve pandemi ile ilgili önlemlerin sürdüğünü dile getirerek, turizm tesisleri ve esnafla birlikte turistlerin daha iyi misafir edilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.