Son dakika! Sağanak yağış kaza getirdi: 2 yaralı - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde etkili olan yağış, beraberinde kazayı da getirdi. Simav – Balıkesir karayolu üzerindeki Demirciköy beldesi kavşağında meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Simav istikametinden gelen 10 ABF 260 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail T.(65), Demirciköy kavşağında yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, Nurullah S.'nin kullandığı Bahtıllı Köyü Muhtarlığına ait 35 AAH 89 plakalı cenaze aracı ile çarpıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, iki aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA