Son Dakika: Sağanak yağış kaza getirdi: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika: Sağanak yağış kaza getirdi: 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağış sırasında kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağış sırasında kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Edirne il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Keşan istikametine seyreden Yasin Zorba yönetimindeki 34 SD 8624 plakalı otomobil, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.

Yaralılar Keşan'a sevk edildi

Şarampole savrulan araçta sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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