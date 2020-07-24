Son dakika sağlık: Aile için şiddet gören kadınlar için milyonluk atlı terapi merkezi - Son Dakika

Son dakika sağlık: Aile için şiddet gören kadınlar için milyonluk atlı terapi merkezi

Son dakika haberi... Aile için şiddet gören kadınlar için milyonluk atlı terapi merkezi Dünyanın her ülkesinden engelli vatandaşlar, özel eğitim öğrencileri, aile içi şiddete maruz kalmış bireyler ile gaziler bu tesiste sağlığına kavuşacak Kastamonu'nun Daday ilçesinde temeli atılan ve 4 milyon liraya mal...

Aile için şiddet gören kadınlar için milyonluk atlı terapi merkezi

Dünyanın her ülkesinden engelli vatandaşlar, özel eğitim öğrencileri, aile içi şiddete maruz kalmış bireyler ile gaziler bu tesiste sağlığına kavuşacak

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde temeli atılan ve 4 milyon liraya mal olacak tesiste, aile içi şiddet gören kadınlar başta olmak üzere engelli ve özel eğitime ihtiyacı olan bireyler rehabilite edilecek.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde temeli atılan ve 4 milyon liraya mal olacak tesiste, aile içi şiddet gören kadınlar başta olmak üzere engelli ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylere at ile rehabilite imkanı sağlanacak. Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle hayata geçirilecek Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik (Hippoterapi) Merkezinin Kasım ayında tamamlanması hedefleniyor. Daday Atlı Terapi Merkezinin, farklı illerden ve bölgelerden gelecek engelli vatandaşlara, özel eğitim öğrencilerine, aile içi şiddete maruz kalmış bireylere ve gazilere at biniciliği ile rehabilite etme imkanı sunması bekleniyor. Prof. Dr. Fahri Ecevit Yatılı Bölge Okulu'nun bulunduğu bölgeye yapılacak olan Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik (Hippoterapi) Merkezinin temel atma töreninde konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Daday Atlı Terapi Merkezi, her bakımdan Türkiye'nin saklı bir cenneti konumunda olan, tarihi, doğası, kültürü, insanıyla son derece müstesna bir şehir olan Kastamonu'muza, Daday'ımıza katkı sunacak. Böylesine bir tesis coğrafyamıza müthiş bir sinerji sunacaktır. Çünkü Daday, Türkiye'de etli ekmeğiyle ve atlarıyla meşhur bir ilçemiz. Bundan sonrada inşallah terapi merkezi de olacaktır. Bu yüzden burası insanların gitmeyi düşündüğü, gitmeyi içerisinden geçirdiği bir bölgeydi. İnşallah böylesine bir tesis, bölgemiz de benzer yatırımların da harekete geçirilmesine vesile olacaktır. Mevcut tesislerimiz yine günümüz şartlarına, ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirilmesine vesile olacaktır. Daday'ımızın da hali hazır katma değerine ivme kazandıracaktır" dedi.

"Duygu bozukluğu yaşayan insanlarımız bu tesiste tedavi göreceklerdir"

Atlı Terapinin çok uzun yıllara dayanan kabul edilmiş bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Vali Çakır, "Özellikle duygu bozukluğunu yoğun bir şekilde yaşayan, engelli, duygusal çöküntü yaşayan, hayattan ümidini kesmiş, nispeten kendisini toplumdan dışlamış, insanlarımız açısından son derece önemli bir merkezdir. En az onlar kadar aileleri içinde önemli bir aktivitedir. Bu tür insanlar, atla ile tekrar hayata tutunmuşlardır. Buralarda terapi görmüşlerdir. Yeniden kimliklerini bulmuşlardır. Normal bir yaşantıya kavuşmuşlardır. İnşallah burada terapi merkezimizde faaliyete geçtikten sonra benzer durumda olan insanlarımıza hizmet sunarak onların yeniden topluma kazandırılması noktasında hem kendilerine hem de ailelerine büyük bir destek sunacaktır. Bu tesisin Daday'ımıza kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Özel bireyler bu tesiste rehabilite olma imkanı bulacak"

Daday Kaymakamı Kemal Balaban ise, "Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisimiz bittiğinde her türden engellinin, özel eğitim öğrencilerinin, şiddete maruz bırakılan bireylerin ve gazilerimizin atla rehabilite olduğu tam donanımlı ve bölgede eşi benzeri olmayan tek tesis olma özelliğine sahip olacaktır. Birinci amacımız at çiftlikleri ile ön plana çıkan Daday'ımıza güzel bir tesis kazandırmak ve hem sağlık turizmine hem de atlı turizme ivme kazandırmaktı. İkinci amacımız turizmin birçok çeşidine ev sahipliği yapan Kastamonu'nun; sağlık turizmindeki boşluğunu tamamlamaktı. Bu proje bittiğinde, iki amacıda gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sadece Daday'a değil, Kastamonu'ya ve çevresindeki Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Sinop, Zonguldak'a hizmet verecek tam donanımlı bir tesis olma özelliğine sahip olacaktır. Ayrıca Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi, hali hazırda atıl durumda bulunan Prof. Dr. Fahri Ecevit YİBO hizmet binası yerine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Seyislik ve Nalbantlık Dalı açılması durumunda; bu tesis Türkiye'de eşi benzeri olmayan hem sağlık hem de eğitim kompleksi haline gelecektir" şeklinde konuştu.

"Wellness tesisi kurulmasına yönelik ön fizibilite çalışmalarına başladık"

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise, "Kalkınma ajansı olarak sadece mali destek programları yürütmüyoruz, tanıtım faaliyetleri, eylem planları yürütülmesi, yatırım promosyonuna yönelik fizibilite çalışmaları, algı analizi, beklenti ve memnuniyet analizleri, UNESCO çalışmaları gibi daha birçok çalışmayı da eşanlı olarak yürütmekteyiz. İlimizin turizm potansiyeli, son zamanlarda özel sektör yatırımcılarının da dikkatini çekmeye başlamış, ilimize yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Daday ilçemize daha fazla yatırım yapılmasına olanak sağlayacak ve nitelikli turiste hitap edecek wellness tesisi kurulmasına yönelik ön fizibilite çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Sizlerin katkılarıyla hazırlanacak bu fizibilite çalışmasını Eylül ayında tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Daday Ortaokulu Halk Oyunları ekibi gösterisini sundu. Tesis hakkında Proje Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Şükrü Kaynaş, katılımcılara bilgiler verdi. Daha sonra tesisin temelini atmak için butona Vali Avni Çakır ile Şehit Annesi Pakize Demirci birlikte basarak temeli attı.

Son dakika sağlık: Aile için şiddet gören kadınlar için milyonluk atlı terapi merkezi

Kastamonu, Daday, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 05:59

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Aile için şiddet gören kadınlar için milyonluk atlı terapi merkezi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim: Arda Turan için yönetimle görüştüm Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, ligin flaş ekibi Atalanta'yı da boş geçmedi Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu         
19:31
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor         
19:27
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi         
19:04
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti         
19:02
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt         
18:53
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş         
18:29
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri         
18:01
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü         
17:50
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor         
17:32
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti         
16:49
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım         
16:15
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı         
15:48
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor         
12:45
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı         
10:09
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
04:20
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 00:33:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika sağlık: Aile için şiddet gören kadınlar için milyonluk atlı terapi merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei