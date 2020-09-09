Son dakika sağlık: Akupunktur 'botoks' etkisi için de kullanılabiliyor - Son Dakika

GELENEKSEL Çin Tıbbı'nın en popüler uygulamalarından biri olan akupunktur tedavinin yanı sıra kozmetik amaçlı da kullanılabiliyor. Akupunkturun kilo verme, sigara bırakma gibi amaçların yanı sıra selülit, yüz ve boyun gibi bölgelerde kırışıklık için de kullanılabildiğini ifade eden Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, "Kozmetik akupunktur tedavisi uygulanan bölgede fibroblast denen hücrelerin artmasına neden olur. Fibroblastlar da kolajen ve elastinin artışına neden olarak cildin tonunu artırır, gerginliğini sağlar, ciltteki kırışıklık ve sarkmalarını engeller" dedi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, "Kozmetik akupunkturu botoks gibi diğer estetik müdahalelerden ayıran en önemli özelliklerden biri yan etkisiz olmasıdır. Kozmetik akupunktur uygulaması yüz, boyun, selülitli bölge ya da yağ fazlalığı olan bölgelerde uygulanabilir. Kozmetik akupunktur ciltteki ince kırışıklıkları yok eder. Ciltteki sarkmalar ve gerdanın toparlanmasını sağlar. Cilde daha yumuşak daha parlak ve daha canlı bir görünüm kazandırır" dedi.

"KİMYASAL KULLANILMIYOR"

Dr. Koran, hastaların herhangi bir kimyasala da maruz kalmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca hastaya kimyasal ya da toksin enjekte edilmediği için tedaviyi tamamen kişinin kendi vücudu oluşturmaktadır. Bir başka ifade ile cildin gençliğini sağlayan kolajen ve elastini vücudun kendisi üretmektedir. Böylece cildimizdeki hücreler tembelleşmeyip aksine sürekli aktif çalışmaya devam ederek ciltte canlı ve genç kalması sağlanır."

"GENÇLEŞTİRİRKEN BOTOKS GİBİ MİMİKLERİ SİLMİYOR"

Dr. Koran, kozmetik akupunktur uygulamasını ise şu şekilde açıkladı: "Kozmetik akupunktur uygulaması yüz, boyun, selülitli bölge ya da yağ fazlalığı olan bölgelerde uygulanabilir. Uygulama, ihtiyaç duyulan vücut bölgesindeki akupunktur noktalarına tek kullanımlık, saç teli kalınlığındaki özel iğnelerle yapılır. Seanslar uygulanan bölgeye göre değişmekle beraber ortalama 20-30 dakika sürmektedir. Kozmetik akupunkturda hastanın kolajen ve elastin üretimi desteklendiği için ilk seansta kesin sonuç alınamamaktadır. Akupunktur seansı hastanın yaşına ve akupunktur uygulanacak bölgeye göre değişmektedir. Ortalama 6-10 seans uygulamak yeterli olacaktır. Kozmetik akupunktur doğal ve kişinin yaşına uygun bir şekilde ciltte gençleşme sağlar. Botoks uygulaması gibi cildinizdeki mimiklerde silinmelere neden olmaz. Ayrıca birçok kişi tarafından botoks ya da diğer kozmetik amaçlı uygulanan tedaviler anlaşılsa da kozmetik akupunkturdaki doğallık kesinlikle anlaşılamamaktadır."

"AKNEYİ, CİLT SARKMASINI TEDAVİ EDİYOR"

Kozmetik akupunkturun ciltteki ince kırışıklıkları yok ettiğini belirten Dr. Koran sözlerini şöyle noktaladı: "Derin kırışıklıklarda incelme yapar. Ciltteki sarkmalar ve gerdanın toparlanmasını sağlar. Akne ve rozasea yani gül hastalığında iyileşme sağlar. Cilde daha yumuşak daha parlak ve daha canlı bir görünüm kazandırır. Bunların dışında bütünsel bir tedavi olan akupunkturun vücutta sağladığı genel iyilik hali de söz konusudur. Baş ağrısı, sinüzit, uykusuzluk gibi bazı hastalıklarda da iyileşme sağlayabilir. Ancak kozmetik akupunkturun gebelik, kontrol altına alınmamış hipertansiyon, epilepsi, havale geçiren hastalar, kanser hastalarına uygulanmamasında fayda vardır. Kozmetik akupunktur uygulanacak bölgede cilt enfeksiyonu olması, ayrıca kontrolsüz şeker hastalarında ve kan sulandırıcı kullanan hastaların doktor onayı ile kozmetik akupunktur uygulanmasında fayda vardır."

- İstanbul