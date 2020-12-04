Son dakika sağlık: Antalya'da karantinaya uymayan 577 kişi yurtlarda zorunlu izolasyona alındı - Son Dakika

Son dakika sağlık: Antalya'da karantinaya uymayan 577 kişi yurtlarda zorunlu izolasyona alındı

04.12.2020 12:01
Son dakika sağlık: Antalya'da karantinaya uymayan 577 kişi yurtlarda zorunlu izolasyona alındı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde karantina kurallarına uymayan 577 kişi, yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutuldu.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde karantina kurallarına uymayan 577 kişi, yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutuldu.

Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan ve tehdit etmeye devam eden salgın sürecinde Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda Antalya'da da çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Yoğun bakım yataklarında ve izolasyon odalarında hastaları sorunsuz kabul ettiklerini aktaran Hülür, çalışan sağlık personelini korumak amacıyla her türlü kişisel koruyucu ekipmanları eksiksiz temin ettiklerini vurguladı.

Sağlık Bakanlığının talimatıyla İl Pandemi Operasyon Merkezi oluşturulduklarını hatırlatan Hülür, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını, tüm olası vakaları takip ettiğini bildirdi.

Filyasyon ekiplerinin yoğun çaba harcadığını ifade eden Hülür, şöyle devam etti:

"Filyasyon başarılı yapılırsa salgını kontrol etmemiz kolaylaşır, hastalanacak kişi sayısı azalır, hastalığın yayılımı yavaşlar ve hastanelerimizde yığılmalar azalacağından hastalarımıza çok daha kaliteli hizmet verebiliriz. Filyasyon ekiplerimiz uzman ve pratisyen hekimlerimiz, diş hekimlerimiz, hemşire, ebe ve sağlık memuru arkadaşlarımızla birlikte 7/24 görev yapıyor. Filyasyon ekiplerimizde hem saha hem de merkezde olmak üzere 500 kişi çalışıyor. Çağrı merkezimizde her gün biri hekim olmak üzere 11 sağlık personeli günde ortalama 2 bin-2 bin 300 çağrıya cevap veriyor."

Hülür, merkez ekiplerin vakalara tek tek ulaşıp bilgi notu hazırladığını, saha ekiplerinin de bu doğrultuda temaslı kişilere ulaştığını ifade etti.

Tedbirler kapsamında temaslıların 14 gün ev karantinasında takip edildiğini ve bu süreçte ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, tat-koku alamama, halsizlik, ishal şikayetleri durumunda kendilerine ulaşmaları yönünde bilgilendirmelerin yapıldığını belirten Hülür, hekimlerin evlere giderek bu kişileri muayene ettiğini, test aldığını ve gerekirse hastaneye sevk ettiklerini anlattı.

Yapılan toplam filyasyon sayısı 177 bin 948

İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği evde izolasyon kuralına uymayanlara 3 bin 150 lira ceza kesildiğini ve izolasyonu tamamlaması için zorunlu olarak Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildiğine dikkati çeken Hülür, şunları kaydetti:

"Salgınının başladığı tarihten itibaren yapmış olduğumuz toplam filyasyon sayısı bugün itibarıyla 177 bin 948. Kasımda ise 63 bin 721. Yine salgının başlangıcından bugüne kadar Kredi Yurtlar Kurumu Sahra Hastanesinde kalan hasta sayımız 577 kişi. Kasımda ise izolasyona uymayan pozitif hasta sayısı 138, temaslı kişi sayısı ise 232 kişi olup toplamda 370 kişi. Kasımda yurda giriş yapıp taburcu olan kişi sayısı 65, kasımda giriş yapıp şu an kalanlar ise 11 kişi. Salgının başlangıcından bugüne kadar 86 bin 679 kutu Favipiravir tablet, 15 bin 200 kutu Plequenil tablet kullanıldı. Kasım'da ise 37 bin 786 kutu Favipiravir tablet, 2 bin 776 kutu Plequenil tablet kullanıldı."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Antalya'da karantinaya uymayan 577 kişi yurtlarda zorunlu izolasyona alındı - Son Dakika


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