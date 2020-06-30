Son dakika sağlık: Antalya Havalimanına PCR testi laboratuvarı - Son Dakika

Antalya Havalimanına PCR testi laboratuvarı

Gnlük 500 kapasitesi olan birimde yerli ve yabancı turistler için test ücreti 110 TL olarak belirlendi.

Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, Antalya Havalimanına, yerli ve yabacı turistler için PCR test laboratuvarı açıldı

ANTALYA - Yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak isteyen kişiler için, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Havalimanı Laboratuvarı hizmete girdi. Günlük 500 kapasitesi olan birimde yerli ve yabancı turistler için test ücreti 110 TL olarak belirlendi.

Yeni tip Korona virüs(Covid-19) pandemi sürecinde yurt dışı uçuşların başlaması ile yolcuların sağlığını korumak ve olası bulaş riskini önlemek için Antalya'dan havayolu ile yurt dışına gidecek ve gelecek yolcuların ihtiyaç halinde en kısa sürede tespiti amacıyla Antalya Havalimanında bir sağlık birimi kurulması kararı alındı. Bu çerçevede Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde, 90 metrekare kapalı alana sahip Havalimanı Sağlık Birimi kuruldu. 7 gün 24 saat hizmet verecek olan birim ofis ve laboratuvar alanlarından oluşuyor. Öncelikle numune alımı yapılacak birimde daha sonra kurulacak laboratuvarda PCR testi çalışılacak. Hem yurtdışına çıkacak kişiler hem de yurtdışından kente giriş yapanlar bu birimden yararlanacak.

Yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi sebebi ile test yaptırmak isteyen vatandaşlar uçak bileti veya varsa görev kağıdı ile test ücreti dekontunu dilekçesine ekleyerek birime başvurabilecekleri bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, birimde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Mersin'den yurt dışına çıkacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosluğu Eğitim ve Kültür Ataşesi Mehmet Savaş Kortay'ın PCR testi alındı.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, turizmin başlamasıyla Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı toplantılar sonrasında büyük havalimanlarında laboratuvar çalışmalarının başladığını aktardı.

"Gelen ve giden yolcunun örnekleri alınabiliyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatlarıyla Antalya Havalimanı Dışhatlar 1 Terminali gelen yolcu noktasına laboratuvar kurduklarını dile getiren Hülür, " PCR testini zorunlu kılan ülkelere gidecek hem bizim hem de yabancı yolcuların bu alana gelerek kayıtlarını yaptırıp, PCR örnekleri alınabilecek. Kolaylık oldu. Burada biz ortalama kendimizi gelen yolculara göre ayarladık. Pasaportun öncesinde termal kameralar var. Orada sağlık çalışanları görev yapıyor. Termal kamerada ateşi yada herhangi bir bulgusu olan kişileri izole odasında muhafaza edeceğiz. Ekibimiz gidip bulunduğu yerde örneğini alabilecek. Bu kişi izole şekilde oteline gönderilecek. Test sonuçları pozitif çıkarsa o kişileri hastaneye alacağız. Temaslılarını takip edeceğiz." dedi.

"Hızlı sonuç"

Hülür, burada daha çok yurt dışına giden yabancılara ve kendi vatandaşlarına hızlıca PCR sonuçlarını vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

"110 TL dünyanın en ucuzu"

PCR testi isteyen ülkelere gidecek yolcuların mecburen bu testi yaptıracağını işaret eden Hülür, "Buradaki hizmet isteğe bağlı olduğu için bir ücreti var. Hem kendi vatandaşlarımız hem de yabancılar için ücret 110 TL'dir. Dünyadaki en ucuz PCR'ı diyebiliriz."ifadelerine yer verdi.

"Antalya'nın kapasitesi 2 bin 500"

Havalimanındaki laboratuvarda günlük kapasitenin 400-500 civarında olduğunu kaydeden Hülür, kent genelindeki toplam 4 laboratuvarla test sayısının 2 bin 500'ü bulduğunu vurguladı.