Son dakika sağlık: Bakan Koca, 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan ve artan 5 ili açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika sağlık: Bakan Koca, 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan ve artan 5 ili açıkladı Açıklaması
26.02.2021 22:37
Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.
Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi:
"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."
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