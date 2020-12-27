Son dakika sağlık: Bakan Koca: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir - Son Dakika

Son dakika sağlık: Bakan Koca: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir
27.12.2020 21:53
Son dakika habere göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'de görülen koronavirüs vakalarından dolayı Çin'den bu gece gelmesi beklenen aşıların birkaç gün gecikeceğini belirtti.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'de görülen koronavirüs vakalarından dolayı Çin'den bu gece gelmesi beklenen aşıların birkaç gün gecikeceğini belirtti. Bakan Koca, "Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu gece gelmesi planlanan aşıların videosunu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Pekin'deki Covid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.
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