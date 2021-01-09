Bakan Koca: "Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız."

Son Dakika › Sağlık › Son dakika sağlık: Bakan Koca: 'Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız.' - Son Dakika

Son Dakika: Diyarbakır Lice'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 yaralı var

Hem suçlu hem güçlü! Maske takmayan genç, kendisini uyaran polise saldırdı