Son dakika sağlık: Bakan Koca: "Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız." - Son Dakika

Son dakika sağlık: Bakan Koca: "Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız."

09.01.2021 19:05
Son dakika sağlık: Bakan Koca:

Son dakika haberine göre Bakan Koca: "Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor.

Bakan Koca: "Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız."

Bakan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Bakan Koca: 'Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız.' - Son Dakika


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