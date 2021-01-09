Son dakika sağlık: Bakan Koca: "Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız." - Son Dakika

Son dakika sağlık: Bakan Koca: "Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız."
09.01.2021 19:05
Son dakika haberine göre Bakan Koca: "Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor.
Bakan Koca: "Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız."
Bakan, Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
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