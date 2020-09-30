Son dakika sağlık: Bakan Koca: "Test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak...
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "Test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz.
Bakan Koca: "Test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz.
Bakan, Sağlık, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 20:11 - Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika sağlık: Bakan Koca: 'Test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak... - Son Dakika
Son Dakika Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İntihar eden zanlı, karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Fenerbahçeli Zanka'ya, eski takımı Kopenhag talip oldu