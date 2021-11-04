Son dakika! Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Konya'da Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) tarafından düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi, "Dünya Sağlık Sektöründe Tıbbi Girişimciliğimizin Başarısı" konulu oturumla devam etti.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi kapsamında, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturumun moderatörlüğünü, Bloomberg Dijital Açı Programı Moderatörü Ali Erhan Binici yaptı.

Binici, girişimcilerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Onlar ileride göreceksiniz ki bugün görmeye başladık, bazı girişimciler milyar dolar değerlemelerle yurt dışındaki yatırımcının Türkiye'ye parasını çekiyorlar." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ise Türkiye'de sağlık sektöründe yaşanan gelişmeleri dünyadaki örnekleriyle anlattı.

Türkiye'deki sağlık yatırımlarının aile hekimliği sistemi, E- Nabız uygulaması, şehir hastaneleri gibi yatırımlarla çok geliştiğini vurgulayan Birinci, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Mart 2020'den itibaren herkesi izlemeye başladıklarını anlattı.

Birinci, 7,4 milyon insanın arandığını dile getirerek, "1 Mart itibarıyla yurt dışından gelen herkesi arıyorduk. Semptom gelişmişse onları hastaneye alıyorduk. Kendi başına hastaneye gelenler ile bizim sağlık profesyonellerinin değerlendirmesi sonrası hastaneye gelen arasında yoğun bakıma girme oranında dört kat fark vardı, 60 yaş üstünde. Çünkü hekimin erken müdahalesi, hekimin hasta hakkındaki erken değerlendirmesi çok daha değerli." dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde sağlık profesyonellerinin ruhsal sıkıntıları nedeniyle Sağlık Personeli Ruhsal Destek Uygulamasını (RUHSAD) geliştirdiklerini dile getiren Birinci, bu sayede sağlıkçıların uzaktan muayenesini sağladıklarını aktardı.

Hayat Eve Sığar uygulamasının (HES) 75 milyon kullanıcısı olduğunu, 9 milyara yakın HES kodu sorgulandığını, 7,5 milyon risk uyarısında bulunduğunu ifade eden Birinci, "Bu süreçte ilginç fikirlerden yararlandığımız için Kovid-19 veri tabanı oluşturduk. Ciddi kapasitemiz oluştu. Birçok bakanlıkla ilişkili, her şeyle entegre çalışan bir yapıya sahibiz. Dünyada en iyi dijitalleşmiş bakanlığız biz." diye konuştu.

Filyasyon sürecinin çok uzun bir hikaye olduğuna dikkati çeken Birinci, insanları evlerinde takip edildiğini ve vatandaşa giden filyasyon ekibinin memnuniyetlerinin de ölçüldüğünü belirtti.

Birinci, filyasyon noktalarının anlık takip edildiğini ifade ederek, "Filyayon ekibi, alnından öpülesi ekip, dünyanın etrafını 225 kere dolaşmış bir ekipten bahsediyoruz. 9 milyon kilometre mesafe katetmiş. Onların kendi telefonlarını kullanırken, geri dönüş oluyor diye, biz sanal santral yaptık, sadece tek bir numaradan insanlarla görüşmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Birinci, aşı uygulamasının dünyadaki en optimize uygulamalardan biri olduğunu ifade ederek, vatandaşın aşı olduktan sonra bilgilendirildiğini, aşı kartının oluşturulduğunu, aşının geldiği soğuk zincirin kontrol edildiğini anlattı.

Salgın başladığı zaman normal vakaların iptal edildiğini ve hastane kapasitesinin aşağı çekilerek Kovid-19 hastalarına ayrılmasını sağladıklarını anlatan Birinci, "Kovid-19'u veriyle yönettik. Verinin gücüyle pandemide bu kadar başarılı bir sonuç elde etme şansımız oldu. Yoğun bakımların ne kadarının Kovid-19 hastalarıyla dolu olduğunu anlık takip ediyorduk, il il, hastane hastane." diye konuştu.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş da kurumları hakkında bilgi verdi.

Girişimcilik ekosistemine değer katmak, girişimcileri bilgilendirmek, fikir ve projeleri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirerek projelerin ticarileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen zirve, bu akşam düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.