Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "100 milyon doz büyük bir başarının adıdır" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "100 milyon doz büyük bir başarının adıdır."
"18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı."
"Aşılarımızı birlikte hızlı bir şekilde tamamlanma hepimizin yararınadır. Bir kısmımız aşılarımızı olur, diğer kısmımız aşılarımızı ertelersek aradaki zaman ortak başarıyı erteler."
-İHA-
Kaynak: İHA
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