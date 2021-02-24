Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi - Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi
24.02.2021 19:15
Son dakika: Hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Sağlık Bakanı Koca, o görüntülerle ilgili özür diledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili konuştu.
Cenaze töreninde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı eleştirilen Bakan Koca, "Ben cenazede sosyal mesafenin ortadan kalkabileceğini öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan özür diliyorum. Bizler 83 milyon olarak eşit fedakarlık göstererek pandemiyle mücadeleye katkı sağladık" ifadelerini kullandı.
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