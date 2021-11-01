Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanacağı yönünde ortaya çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Alper Şener'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada okulların kapanması gibi konuların gündeme gelme durumunun söz konusu olabileceğine dikkat çekmesi haberlere konu oldu.. Bakan Koca bu sözlerin yanlış anlaşıldığını belirterek Bilim Kurulu'nda böyle bir gündemin olmadığını söyledi.

"AŞININ ÖNEMİNİ VURGULARKEN SEÇTİĞİ İFADE YANLIŞ ANLAŞILMIŞ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların kapanma ihtimalinin olduğu bir habere rastladığını dile getirerek, "Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ." ifadelerini kullandı.