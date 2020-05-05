Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 'Liglerin devam kararı...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 'Liglerin devam kararı...' - Son Dakika Spor

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 'Liglerin devam kararı...'

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 'Liglerin devam kararı...', System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu.


Fahrettin Koca, "TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." sözlerini kullandı.


"TARAFIMIZDAN HERHANGİ BİR ÖNERİDE BULUNULMADI"


TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı toplantının ardından konuşan Fahrettin Koca, şu sözleri kullandı;


"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ile görüştük. Talepleri üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız ile bir görüşme yaptık. Bu, Pandemi tedbirleri kapsamında, futbol maçlarının artık seyircisiz olarak oynanmasının da söz konusu olamadığı tarihten sonra kendileriyle yaptığımız ilk görüşme. Görüşmede Federasyon Başkanımız, yaptıkları planlama ile ilgili bilgiler aktardı. Bakanlığımızın çalışmaları hakkında ve salgının seyri ile ilgili bilgiler Federasyon başkanımıza iletilmiş ve durum değerlendirmesi yapılmıştır. Koronavirüsle mücadelenin halen bütün toplumda ana gündem maddesi olduğu, diğer konuların Pandemi tedbirleri kriterine göre ele alındığı bir dönemdeyiz.


Bugünkü görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır.


Görüşmemiz, bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlı olarak gerçekleşmiştir. Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak Federasyona bildirilebilecektir."

Fahrettin Koca, Twitter, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 08:45 

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