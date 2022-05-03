Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere sürpriz ziyaret

03.05.2022 16:24
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere sürpriz ziyaret

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi, çalışanların ve hastaların bayramını kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi, çalışanların ve hastaların bayramını kutladı.

Bakan Koca, ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Koca, hastaları da ziyaret etti.

Koca, durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldığı hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Daha sonra personel odasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Koca, personelin taleplerini dinledi.

Bakan Koca'yı, sürpriz olarak yaptığı ziyarette hastanede gören sağlık çalışanları ve hastalar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.

Bakan Koca, daha sonra sırasıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere sürpriz ziyaret
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere sürpriz ziyaret
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere sürpriz ziyaret
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere sürpriz ziyaret
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere sürpriz ziyaret

YORUMLAR
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fahrettin Koca, İstanbul, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere sürpriz ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere sürpriz ziyaret - Son Dakika
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