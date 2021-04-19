Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4 - Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4
19.04.2021 22:17
Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4. Çanakkale'de yüzde 67,1. Tekirdağ'da yüzde 73,5. Kırklareli'nde yüzde 69. Yalova'da yüzde 55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4. Çanakkale'de yüzde 67,1. Tekirdağ'da yüzde 73,5. Kırklareli'nde yüzde 69. Yalova'da yüzde 55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor."
-İHA-
Son Dakika Kanal İstanbul'la ilgili eski cümleleri hatırlatılan Ali Babacan, sözlerine açıklık getirdi MHRS ve Alo 182, Bakan Koca'nın 'aşılamada 55 yaş üstüne geçildi' açıklamasının ardından çöktü Son Dakika: Bakan Koca, vakaların en yüksek olduğu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti "Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır