Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4 - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk yüzde 71,4. Çanakkale'de yüzde 67,1. Tekirdağ'da yüzde 73,5. Kırklareli'nde yüzde 69. Yalova'da yüzde 55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor."

-İHA-