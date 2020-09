Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İzmir'deki vaka artışı kontrol altında - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de Covid 19 vakalarındaki artışa değinerek, "İzmir'de 1 ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaretlerde bulunarak, pandemi döneminde İzmir'deki son durumu değerlendirmek üzere kente geldi. Bakan Koca, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Vali Köşger'in ağırladığı Bakan Koca, İzmir Valiliği Anı Defterini imzaladı. Ziyaret ardından Valilikten ayrılırken açıklama yapan Bakan Koca, "Ziyaretimize sayın Valimizle görüşerek ve genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. Koronavirüs salgının İzmir'deki seyri ve sağlık yatırımlarımız… En önemli iki gündem maddemiz. İzmir'deki hasta sayısının seyri üzerinde durduk. Sağlık hizmetlerinin sunumu, ihtiyaçları ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı bulduk. Ege'nin incisi olan tarihi birikimiyle, ticaretiyle, turizmiyle daha da büyüyen ve gelişen bir ilimiz. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları da artıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte bu ihtiyaçların daha da büyüdüğünü gördük ve adımlarımızı buna göre atmak istiyoruz. Valimizle özellikle şehir hastanesi hakkında detaylı değerlendirmemizi yapmış olduk" dedi.

Gün içindeki incelemeler sonrası akşam genel bir değerlendirme yapacağını dile getiren Bakan Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınıyla tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her yerinde eşit oranda olmadığını biliyoruz. Bazı illerimizde hasta sayılarında istemediğimiz artışlar görünürken, bazı illerimiz ve bölgelerimizde sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz. İzmir bu anlamda Bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Yoğun nüfusu ve birçok tatil beldesini içinde barındırması nedeniyle İzmir önemli bir insan akışının yükünü taşıyor. Öte yandan yaz sonunda şehir merkezine ve diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle İzmir'i ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var" açıklamasında bulundu.İzmir'de son 1 ay öncesine göre yüzde 42 oranında bir artış yaşandığını ancak gerekli müdahalelerle ve hızlı tedbirlerle bu artışın kontrol altına alındığını vurgulayan Bakan Koca, "Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerimizde hastanelerimizde yoğunluk en belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oluyor. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle ve sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. İzmir'de 1 ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışı kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyoruz. Özellikle 1 hafta, 10 gün sonra daha bir stabil döneme ve daha sonra da düşüşe geçeceğini bekliyoruz. Son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8.2'den 4.9'a kadar düştü. Yüzde 40 oranında zatürre oranında düşeşe girdi. Bu anlamda stabil döneme girdiğimizi söylemek istiyoruz" dedi.İzmir'de 445 filyasyon ekibinin sahada büyük bir hızla çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Bakan Koca, "Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak ve sahada özelikle filyasyon çalışmasını yaparak temasları tespit edip izole etmeye çalışmak. İzmir'de şu an 445 filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Türkiye genelinde temaslıların tarama ortalaması 15 saat içerisinde yapılıyor. İzmir'de ise şu an 19 saat önce 15 sonra da 12 saate çekmeyi hedefliyoruz. Temaslıları ne kadar erken tespit edebilirken salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri hatta tek ülke olduğunu söyleyebiliriz. Bu gücümüzü de İzmir'de sahada bunun etkisini daha da görmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.Bölgedeki durumu yerinde görmek acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için ziyaretlerini sürdüreceklerini belirten Bakan Koca sözlerini şöyle tamamladı: "Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastaların ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimizi acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden ödün veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. Bu anlamda İzmir başta olmak üzere tüm hemşerilerimi bir kez daha tedbirleri sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için buradayız. Birazdan il sağlık müdürümüzün, saha koordinatörlerimizin ve başhekimlerimizin katılımlarıyla ile değerlendirme toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda alınabilecek yeni tedbirleri istişare edeceğiz. Manisa, Muğla, Aydın, Denizli ve Uşak il sağlık müdürlerimizin, saha koordinatörlerimizin ve başhekimlerimizin katılımlarıyla bölge değerlendirmesini de yapmış olacağız. Böylece bu altı ilimizdeki ihtiyaçları, sağlık altyapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız."Bakan Koca, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde hasta ziyareti gerçekleştirmek üzere Valilikten ayrıldı.