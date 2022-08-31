Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medyadan veren Bakan Koca, testinin 5 gün önce pozitif çıktığını söyledi.
Bakan Koca paylaşımında, "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım - Son Dakika