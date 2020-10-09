Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Yoğun bakımda tedavi olan hasta sayımız 510 bin kişi olmuştur. Salgın dönemi olmasına rağmen tedavi hizmetlerinde bir aksama yaşanmamıştır. Kovid-10'u da önemli olan hastalığa yakalanan kişiyi de, yakalanmayan kişiyi de etkilemesidir. Salgınla mücadelede birliktelik içinde olduk. Zarar vermese de kimi eleştirilerle karşılaştık.

Neden koronavirüs salgını üzerinde ısrarla durulduğu söylendi. Şeker ya da tansiyon hastalığının ne denli yaygın olsa da sokağa çıkmayı gerektirecek bir hastalığı düşünmüyorlar. Bu gibi hastalıklar toplumun ekonomik hayatını, başka ülkelerle ilişkilerini sekteye uğratmaz. Salgın hastalıklar ise toplumun her alanını az veya çok hasara maruz bırakır.

"DEVLETİMİZ BU MÜCADELEYİ BÜYÜK BAŞARIYLA YÖNETMEKTE"

Devletimiz bu mücadeleyi bu mücadeleyi büyük bir başarıyla yönetmektedir. Salgın boyunca Kovid-19 başta olmak üzere tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız sağlık sistemimizin başarısıdır.

Ayrım gözetmemeye hasta da dahildir, hastalık da. Alacağınız sağlık hizmetinde koruma hizmeti tedaviden önce gelir. Bugünlerdeki çabamızın amacı bilhassa budur. Güçlü devletimiz halk sağlığı hizmetini bizlere eşit derecede sunmaktadır. Türkiye salgına karşı dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti başarısı gösterdi.

ÇEŞİTLİ İLLERDE ÇALIŞMA TOPLANTILARI YAPILDI

Son haftalarda il ziyaretleriyle tek tek değerlendirmeler yapıyoruz. Diyarbakır, Van, İzmir, Samsun'da çalışma toplantıları yaptık. 1 haftamızı İstanbul'a ayırdık. Zaaflarını, eksikliklerini tespit ettiğimiz il sayısı 30'a ulaştı. Zayıf noktalar her bölgede farklılık gösteriyor. Eksiksiz, gediksiz, firesiz bir mücadele ediyoruz. Yolu bu yöntemle kısaltıyoruz.

"AŞI ÇALIŞMALARI REHAVETE YOL AÇMAMALI"

Mücadelelerden hep başarılarla, kahramanlıklarla çıkmış sizlerin huzurunda çok kolay bir mücadeleden söz etmek için bulunuyorum. Şu an için memnun eden sonuçları arkadaşlarımız ve sizler birlikte elde ettiniz. Fakat biliyoruz ki, bu sonuçlardan çok daha iyi sonuçlar var. Hastalığı yenmek için tedbirde sebat şarttır. Kazandığımız zaferi virüse geri vermemeliyiz. Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı başarı dikkatsizliğe yol açmamalıdır.

Bugünkü çalışmamızdan önce Adana Şehir Hastanemizde sağlık mesleğine mensup arkadaşlarımızla hasbıhal ettik, hastalarımızı ziyaret ettik. 1187 yatan hastamız var. Yoğun bakım dahil 62'si koronavirüs sebebiyle buradalar. Bu sayının azalması tedbirlere uymamıza bağlıdır. Sizlerden istirhamım maske, mesafeye uyup kalabalık yerlere gitmemenizdir.

Çalışmamızda Adana, Gaziantep, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 7 ilimizin koronavirüsle mücadelede geldiği noktayı ele aldık. Filyasyon ekibimizin çalışmalarını değerlendirdik. 7 ilimizin her biri için oranları belirteceğim.