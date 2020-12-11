Son Dakika! Bakan Koca: Türkiye kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu'nda; katılımcılarla aşıyla ilgili gelişmeleri ve çalışmalarımızı paylaştık. Türkiye gerek aşı tedariğinde gerekse kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 98'LERE VARAN BAŞARI GRAFİĞİ

Öte yandan Bakan Koca, katıldığı sempozyumda yaptığı açıklamada, "Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevesinde, 13 antijenle en geniş bağışıklama programını uygulayan ülkeler arasındayız. Yıllık 1 milyon 200 bin civarında çocuğun doğduğu ve nüfus büyüklüğüne göre aşılama başarısı en yüksek olan ülkelerin başında gelmekteyiz. Pandemi mücadelesine kilitlendiğimiz bu yıl içinde dahi yüzde 98'lere varan başarı grafiğimizi koruyoruz.

"SAĞLIK HİZMETLERİMİZİN ÖNEMİ DAHA İYİ ANLAŞILDI"

24 binden fazla birimde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ile, Toplum Sağlığı Merkezlerimizle ülke genelinde 8 bini aşkın noktada vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinde hasta ve temaslı takibinde güçlü birinci basamak sağlık hizmetlerimizin önemi daha iyi anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

"TEDBİRLERİN UYGULANMASI KONUSUNDA ISRARCIYIZ, KURTULABİLMENİN BAŞKA YOLU YOK"

Kovid-19 salgınıyla mücadelede maske, mesafe ve temizliğin hala en güçlü silah olduğunu belirten Bakan Koca, "Bu tedbirlerin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü henüz bu pandemiden kurtulabilmenin başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere güçlü bir araç olarak aşıyı da ekleyebilmenin beklentisi ve umudu içindeyiz. Aşı sayesinde dünyanın başına büyük dert olmuş bu hastalıktan kurtulacağımıza, en azından salgını güçlü bir şekilde kontrol altına almayı başaracağımıza inanıyoruz" dedi.