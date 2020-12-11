Son Dakika! Bakan Koca: Türkiye kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır - Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca: Türkiye kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır

11.12.2020 19:26

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gerek aşı tedariğinde gerekse kendi aşısını geliştirmekte erken yol aldığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu'nda; katılımcılarla aşıyla ilgili gelişmeleri ve çalışmalarımızı paylaştık. Türkiye gerek aşı tedariğinde gerekse kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 98'LERE VARAN BAŞARI GRAFİĞİ

Öte yandan Bakan Koca, katıldığı sempozyumda yaptığı açıklamada, "Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevesinde, 13 antijenle en geniş bağışıklama programını uygulayan ülkeler arasındayız. Yıllık 1 milyon 200 bin civarında çocuğun doğduğu ve nüfus büyüklüğüne göre aşılama başarısı en yüksek olan ülkelerin başında gelmekteyiz. Pandemi mücadelesine kilitlendiğimiz bu yıl içinde dahi yüzde 98'lere varan başarı grafiğimizi koruyoruz.

"SAĞLIK HİZMETLERİMİZİN ÖNEMİ DAHA İYİ ANLAŞILDI"

24 binden fazla birimde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ile, Toplum Sağlığı Merkezlerimizle ülke genelinde 8 bini aşkın noktada vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinde hasta ve temaslı takibinde güçlü birinci basamak sağlık hizmetlerimizin önemi daha iyi anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

"TEDBİRLERİN UYGULANMASI KONUSUNDA ISRARCIYIZ, KURTULABİLMENİN BAŞKA YOLU YOK"

Kovid-19 salgınıyla mücadelede maske, mesafe ve temizliğin hala en güçlü silah olduğunu belirten Bakan Koca, "Bu tedbirlerin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü henüz bu pandemiden kurtulabilmenin başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere güçlü bir araç olarak aşıyı da ekleyebilmenin beklentisi ve umudu içindeyiz. Aşı sayesinde dünyanın başına büyük dert olmuş bu hastalıktan kurtulacağımıza, en azından salgını güçlü bir şekilde kontrol altına almayı başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

Son Dakika! Bakan Koca: Türkiye kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır

Bakan, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Bakan Koca: Türkiye kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yağmur duası sonrası Hatay'da sağanak yağış etkili oldu Hakan Taşıyan için organ bulundu! Kız kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer nakledilecek ABD Sağlık Bakanı Azar: Pfizer/BioNTech aşıları önümüzdeki hafta başında gelebilir Son Dakika: Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor
Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi         
19:35
Bahçeli'den HDP çağrısı: Kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalı Bahçeli'den HDP çağrısı: Kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalı         
19:01
Kıskançlık nedeniyle tartıştığı sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti Kıskançlık nedeniyle tartıştığı sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti         
18:24
Emlakçılık yapan kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü Emlakçılık yapan kadın, iş yerinde tabancayla öldürüldü         
18:09
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama uyarısı: Vatandaşlarımız saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeli Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama uyarısı: Vatandaşlarımız saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeli         
17:57
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak         
17:24
Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı         
16:55
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı         
13:54
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin         
11:50
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı         
18:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 19:54:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Bakan Koca: Türkiye kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei