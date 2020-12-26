Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadı. - Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadı.

26.12.2020 20:14

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan mutasyona uğramış koronavirüs türünün Türkiye'de tespit edilmediğini açıkladı. Konuyla ilgili düzenli olarak inceleme yapıldığını belirten Bakan Koca,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıka koronavirüsün mutasyona uğrayan türü ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Türkiye'de Kovid-19'un yeni türüne rastlanmadığını belirten Koca, gerekli incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

"DÜZENLİ İNCELEMELERİMİZ DEVAM EDECEK"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek" dedi.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadı.

Koca, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örneklerin referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir.

Virüste mutasyona ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan 26 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 2'si semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 624'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 133 bin 373'e yükseldi.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadı.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 23 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 23 bin 231 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813'e, ağır hasta sayısı ise 4501'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadı.

PCR Testi, İngiltere, Bakan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadı. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'de vakalar artıyor! Ozan Tufan'dan sonra 3 futbolcu daha koronaya yakalandı Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Savunma hücrelerimize karşı görünmez oldu ABD'de bir kişi, kar nedeniyle kapanan yolu açmak için lav silahı kullandı CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti
Son Dakika: Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolculara PCR testi zorunluluğu tarihi güncellendi Son Dakika: Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolculara PCR testi zorunluluğu tarihi güncellendi         
20:10
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi         
19:07
Menemensporlu futbolcular, paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadı Menemensporlu futbolcular, paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadı         
18:49
Trabzon'da bir gol daha! Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı Trabzon'da bir gol daha! Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı         
17:54
Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında duyurdu: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında duyurdu: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz         
17:24
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek         
14:58
46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi 46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi         
14:24
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı         
13:00
Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu         
12:12
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu         
11:46
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 20:28:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei