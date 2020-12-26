Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadı. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıka koronavirüsün mutasyona uğrayan türü ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Türkiye'de Kovid-19'un yeni türüne rastlanmadığını belirten Koca, gerekli incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

"DÜZENLİ İNCELEMELERİMİZ DEVAM EDECEK"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek" dedi.

Koca, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örneklerin referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir.

Virüste mutasyona ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan 26 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 2'si semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 624'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 133 bin 373'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 23 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 23 bin 231 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813'e, ağır hasta sayısı ise 4501'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.