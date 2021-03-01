Son Dakika: Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs risk haritasını açıkladı! İşte normalleşmenin başlayacağı iller - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin risk değerlendirme kriterine göre ayrılmış haritasını paylaştı. Haritada 4 kategoriye ayrılan bölgelerin koronavirüs salgınına yönelik olarak risk durumları yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde:



"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."