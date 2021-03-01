Son Dakika: Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs risk haritasını açıkladı! İşte normalleşmenin başlayacağı iller - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs risk haritasını açıkladı! İşte normalleşmenin başlayacağı iller
01.03.2021 20:42
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca illerin risk değerlendirme haritasını paylaştı. Tabloda 14 düşük riskli il bulunurken, 28 de orta riskli il yer alıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin risk değerlendirme kriterine göre ayrılmış haritasını paylaştı. Haritada 4 kategoriye ayrılan bölgelerin koronavirüs salgınına yönelik olarak risk durumları yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."
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