Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını henüz gündemden düşmemişken, birçok ülkede maymun çiçeği alarmı verildi.
Ülkemizde ise ilk maymun çiçeği vakası 30 Haziran tarihinde açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haberi duyurup "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor." demişti.
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Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var - Son Dakika