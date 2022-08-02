Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var

02.08.2022 10:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var

Türkiye'de ilk kez 30 Haziran tarihinde açıklanan maymun çiçeği vakaları artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi. 4 hasta iyileşti, biri tedavi altında" açıklamasında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını henüz gündemden düşmemişken, birçok ülkede maymun çiçeği alarmı verildi.

İLK VAKA HAZİRAN AYINDA TESPİT EDİLMİŞTİ

Ülkemizde ise ilk maymun çiçeği vakası 30 Haziran tarihinde açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haberi duyurup "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor." demişti.

Ayrıntılar geliyor...

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