Üye Girişi
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok - Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok

28.07.2021 19:45

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışının ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Artan vakalar sonrası merak edilen "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Şu an öyle bir seyir yok" dedi. Ayrıca, Bakan Koca, şu an aktif vakaların yaklaşık yüzde 87'sinin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu da söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan Kısıtlamalar geri gelecek mi? sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kısıtlamalar geri gelecek mi?' sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı 19:01 Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı 18:12 Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı 18:04 "Bugün beni beklemeyin" diyen yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu
Şehit ağabeyinin 17:40 Şehit ağabeyinin "Darbeden önce 'başbakan olacağım' dediniz mi?" sorusuna Akşener'den yanıt: Doğru değil Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler 17:35 Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi 17:22 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü can verdi 16:47 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü can verdi Eski sevgilisini darbettiği görüntüler ortaya çıkan Çağatay Akman hakkında koruma kararı talebinde bulunuldu 16:40 Eski sevgilisini darbettiği görüntüler ortaya çıkan Çağatay Akman hakkında koruma kararı talebinde bulunuldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı         
19:16
İkna edilen 5 terörist teslim oldu; 3'ünün ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetinde İkna edilen 5 terörist teslim oldu; 3'ünün ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetinde         
18:49
Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı         
18:08
Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü         
17:56
Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti         
17:37
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz         
17:12
Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü         
16:45
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu         
15:14
Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı         
14:19
Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı         
14:15
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 20:01:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement