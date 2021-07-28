Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok - Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok
28.07.2021 19:45
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışının ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Artan vakalar sonrası merak edilen "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Şu an öyle bir seyir yok" dedi. Ayrıca, Bakan Koca, şu an aktif vakaların yaklaşık yüzde 87'sinin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu da söyledi.
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28.07.2021 20:01:28. #1.13#
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