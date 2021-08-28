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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı - Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı

28.08.2021 11:22

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos arasında bir önceki haftaya göre vaka sayıları en çok artan 10 ilimizi sıraladı. Koca, "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars" olduğunu açıklayarak, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Koca yaptığı paylaşımda, vaka sayılarının en çok arttığı 10 ile de yer verdi. Buna göre, vaka sayılarının en çok arttığı iller arasında Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop ve Kars yer aldı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı

Fahrettin Koca, Gümüşhane, Gaziantep, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı - Son Dakika Ekonomi


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