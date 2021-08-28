Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Koca yaptığı paylaşımda, vaka sayılarının en çok arttığı 10 ile de yer verdi. Buna göre, vaka sayılarının en çok arttığı iller arasında Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop ve Kars yer aldı.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" açıklamasında bulundu.
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