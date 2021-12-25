Yeni koronavirüs varyantı hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu ifade etti.
Açıklamasının tamamında Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:
"Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de, özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Bu varyant ek bir kişisel tedbir gerektirmiyor. Hastaneye yaşlarda belirgin bir artış yok Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz.
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Son Dakika › Güncel › Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron - Son Dakika