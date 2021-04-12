Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim." - Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim."
12.04.2021 21:39
Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim."
Sağlık Bakanı Koca: "247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim."
Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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