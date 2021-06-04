Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, 30 milyon doz aşılamaya ulaşıldığını duyurdu - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 milyon doz aşı yapıldığını belirterek, nüfusun içte birinden fazlasına aşı uygulandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldığını belirterek, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" ifadelerine yer verdi.

(Mustafa Cenik/İHA)