Son dönemde artışı durdurulamayan koronavirüs vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Geçtiğimiz bir aylık verileri paylaşan Koca, Twitter'dan bir iyi bir de kötü haber verdi.
Bakan Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."
Son Dakika › Güncel › Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor - Son Dakika