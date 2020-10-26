Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız" - Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız"
26.10.2020 19:19
Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız"
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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