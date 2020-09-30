Sağlık Bakanı Koca: "Akıllı bileklik uygulamasını zorunlu olmadıkça kullanmaktan yana değiliz"
Sağlık Bakanı Koca: "Akıllı bileklik uygulamasını zorunlu olmadıkça kullanmaktan yana değiliz" "Önümüzdeki haftalar bilim kurulunun düşündüğü, 2 sınıflar, 8. sınıflar ve 12 sınıflar için önerisi var" "Ulaşımda da HES kodunun yaygın kullanılmasının önemini biliyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Akıllı bileklik uygulamasını zorunlu olmadıkça kullanmaktan yana değiliz"
"Önümüzdeki haftalar bilim kurulunun düşündüğü, 2 sınıflar, 8. sınıflar ve 12 sınıflar için önerisi var"
"Ulaşımda da HES kodunun yaygın kullanılmasının önemini biliyoruz. Kart sitemine işletilerek pozitifli kişilerin binmesi önlenmiş olacak"
"Burada kast edilen hizmetliler sınıfı. Yardımcı hizmetlilerin ek ödemeleri düşük ve burada yüzde yüz gibi görünen ortalama 100-200 lira"
HES, Genel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 21:04 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Sağlık Bakanı Koca: 'Akıllı bileklik uygulamasını zorunlu olmadıkça kullanmaktan yana değiliz' - Son Dakika
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