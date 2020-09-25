Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle şu dönemde ilave, daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle şu dönemde ilave, daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Koca, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Sinop ve Samsun'un sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla Samsun Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Okulların açılması vaka sayılarını etkiledi mi?" yönündeki sorusu üzerine Koca, okulların açılmasıyla eğitim alan öğrenciler açısından herhangi bir artış olmadığını, bir sorun bulunmadığını çok rahatlıkla söyleyebileceğini belirtti.

"Genel anlamda da Türkiye genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarının, yani test yapılarak pozitif olduğumuz vakalardan bahsediyorum, hastanede yatan hastalardan bahsetmiyorum. Hastanelerde azalış söz konusu ama vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu ifade etmek istiyorum." diyen Koca, şöyle devam etti:

"6 ilimizde ortalama vaka sayılarındaki düşüşü ifade ettim. Yani yüzde 30'lardan, yüzde 55'lere 60'lara kadar düştüğünü, bununla beraber poliklinik sayılarında da giderek yarı yarıya neredeyse azalmanın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla şu dönemde vaka sayısının ayrıca düştüğü bir dönem olduğunu... Zaten başlayan hazırlık ve birinci sınıfta ve tercihe bağlı olarak gelen öğrencilerimizdi. Bu anlamda da şu an önemli bir sorun olmadığını... Önümüzdeki haftalarda Bilim Kurulu bu salgının seyrini değerlendirerek kademeli geçişi gündemine alacaktır."

Sağlık personeli atamalarıyla ilgili son gelişmelerin neler olduğu yönündeki soru üzerine Bakan Koca, özellikle bu dönemde açılan ve açılacak hastaneler bulunduğunu söyledi.

Bu çerçevede çalışma yapıldığını, bir iki hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, sayıları ve ne zaman alınmasıyla ilgili detaylı açıklama yapılabileceğini aktaran Koca, "Bu, çok uzak değil. Önümüzdeki haftalar, hem sayı hem hangi alanlarda bu alımın yapılacağını zaten söylemiş olacağız ve ilan etmiş olacağız. Bu yıl alım için çıkmış olacağız." diye konuştu.

Kış mevsimine yaklaşılmasıyla koronavirüsle ilgili ek tedbir alınıp alınmayacağı sorusu üzerine Bakan Koca, şöyle dedi:

"Özellikle şu dönemde ilave, daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını söyleyebilirim. Çünkü şu an aldığımız tedbirlerle vaka sayısının giderek düşmeye başladığını Türkiye genelinde ifade etmiştim. Bu, yer yer bazı illerimizde sorun olduğunda, artış söz konusu olduğunda il hıfzıssıhha kurullarımız zaten bölgesel, il, hatta ilçe, mahalle bazında, köy bazında karar alabilme yetkisine sahip. Dolayısıyla Türkiye genelinde şu an alınan kararlar dışında ilave bir yasak düşünülmüyor. Özellikle şu dönemde bizim tedbirlere uyumumuz son derece önemli.

Önümüzdeki bir iki ay içinde bir araya gelişlerin, kapalı ortamlarda bulunabilirliğin fazla olmasıyla viral enfeksiyonların artabileceğini biliyoruz. Virüsün halen virülansını değiştirmediğini de biliyoruz. Yani virüsün hastalık yapıcı etkisi devam ediyor. O nedenle önümüzdeki aylar bu etkinliğin azalabilmesi, bulaşıcılığın azalabilmesinin en önemli engellerinden biri mesafe ve maske olacak. Dolayısıyla mesafe ve maskeyi önümüzdeki aylar daha hassasiyetle, daha yaygın şekilde uygulamamız gerekiyor. Bununla ilgili daha sıkı tedbirlerin alındığını, ceza dahil olmak üzere, tahsili dahil olmak üzere birtakım yaklaşımlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği şekliyle devreye girmiş durumda. Dolayısıyla bunun dışında ilave bir tedbir düşünülmüyor.

Ayrıca ilave olarak HES kodunu biliyorsunuz. Bizim vakalarımız HES sisteminde yer alıyor. Liste olarak gördüğümüz için pozitif ve temaslıların hareketini engellemek, izolasyonlarını mutlaka sağlamak noktasında özellikle birçok alana girişte HES uygulaması yaygınlaşabilir ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun dışında ilave bir tedbir gündemimizde yok."

Fahrettin Koca, Türkiye, Ordu, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 21:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

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