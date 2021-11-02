Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca "Biontech'te 3. doza gerek yok" açıklamasından sonra fikir değiştirdi: Gündeme alacağız - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın gerçekleşecek Bilim Kurulu öncesinde Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşların 3'üncü doz aşı olmaya ihtiyacı olmadığını dile getiren Bakan Koca, fikir değiştirerek "3. doz BioNTech aşısı ne zaman yapılacak" sorusuna "Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak." yanıtını verdi.

3. DOZ BİONTECH KONUSU BİLİM KURULU'NDA KONUŞULACAK

Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Yarın bilim kurulunun gündem konusu olacak. Orada ne zaman kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır Bilim Kurulu'ndan sonra açıklamayı yapmış oluruz yarın Bilim Kurulu gündeminde olacak."

"KAPANMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kapanma yeniden gündeme gelir mi sorusuna ise Bakan Koca, "Toplumda kapanma gibi bir durum söz konusu olmayacak" dedi.

"OKULLARIN KAPANMA NEDENİ SALGIN OLAMAZ"

Bakan Koca, "Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz" diye konuştu.

"12 YAŞ ALTINA AŞI GÜNDEMİMİZDE YOK"

Aşılamada yaş sınırı düşecek mi sorusuna ise Bakan Koca, "12 yaş altına aşı uygulaması gündemimizde yok" yanıtını verdi.



