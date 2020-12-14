Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek."
14.12.2020 20:31
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek."
Hastane, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: 'Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek.' - Son Dakika
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