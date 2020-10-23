Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Bursa, şuan salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor" - Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Bursa, şuan salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor"

23.10.2020 12:08

Son dakika sağlık haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Bursa, şuan salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor" "Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır" "Korona virüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır" "Bursa salgının başından bu yana en kritik günlerini...

Sağlık Bakanı Koca: "Bursa, şuan salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor"

"Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır"

"Korona virüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır"

"Bursa salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor"

"İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda"

"Bursa halkından salgınla mücadeleyi hayatı koruma mücadelesi olarak görmelerini rica ediyorum"

"İstanbulluları kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum"

BURSA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini belirterek, "Bursa salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Korona virüs rakamları eylül ayının ortasına kıyasla günlük ortalamada üç katına çıktı. Bursa halkından salgınla mücadeleyi hayatı koruma mücadelesi olarak görmelerini rica ediyorum. İstanbul'daki rakamlar da Türkiye'nin yüzde 40'ına tekabül ediyor. İstanbulluları da gerekirse fedakarlıkta bulunarak kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi toplantı ve incelemelerde bulunmak için Bursa'ya geldi. Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Fahrettin Koca, tüm Türkiye'de korona virüs salgınının yeniden tırmanışa geçtiğini açıkladı.

Bursa ziyaretinde bu şehrin yanı sıra, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova sakinlerinden de daha büyük destek talebinde bulunduğunu kaydeden Koca, "Halkımızdan rica ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı sizler de gösterin. Salgınla mücadelede tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Böyle bir mücadele sadece hasta tedavi ederek kazanılmaz. Yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu ise ancak tedbirlere uymakla mümkündür. Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Çalışma toplantıları düzenlediğimiz her yerde verilen mücadelede gelinen noktayı, hastanelerimizin durumu, alınacak ek tedbirleri, sağlık çalışanların ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bursa'daki çalışmamıza Valimiz Yakup Canbolat Bey'le durum değerlendirmesi yaparak başladık. Sayın Vali Canbolat'a çabaları için mücadelemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa'nın Covid-19'a karşı verilen savaşın merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Sosyal hareketliliği ve yoğun diğer şehir ilişkileri covid önemini arttırıyor. Burada kazanacağımız başarı Bursa ile sınırlı kalmayacak tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir. Şehir Hastanesi'ni ziyaret edeceğim. Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova İl Sağlık Müdürlerimiz, hastane başhekimleri, saha koordinatörleri ile il bazında ayrı ayrı toplantılar yapacağız. Toplantı tamamlanınca bu şehirlerin sakinlerine açıklamalarımız olacak. Ülkenin bir noktasındaki riskin aslında ülkenin her noktasını ilgliendirdiğini bilen, son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlarımız için gerekli bilgileri paylaşacağız" diye konuştu

"Korona virüs salgını tırmanışa geçti"

Korona virüs salgınının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini belirten Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık üç kat artmıştır. Virüsün yayılması, daha fazla insanımızın hasta olması değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir. Bursa halkından salgınla mücadeleyi, hayatı koruma mücadelesi olarak görmeyi rica ediyorum. 83 milyonun kalbi İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda. İstanbululları kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün çalışma arkadaşlarımla birlikte olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bu Çarşamba Bilim Kurulu toplantımızı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerden; denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Sağlık çalışanlarımız her gün fedakarlığın yeni örneğini gösteriyor. Onların hastaları iyileştirme çabalarını bizler de tedbirlere uymak için gösterelim"

Bakan Fahrettin Koca'nın Bursa Valiliği'ndeki ziyaretine Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol de eşlik etti.

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bursa, şuan salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bursa, şuan salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bursa, şuan salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bursa, şuan salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor

Koronavirüs, İstanbul, Eylül, Bursa, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: 'Bursa, şuan salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki koronavirüs toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Maltepe'de film senaryolarını aratmayan karantinadan kaçış planı! Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtmışlar Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar
İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası         
11:59
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler         
11:41
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim         
11:26
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak         
09:59
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın         
09:31
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş         
08:46
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 12:15:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Bursa, şuan salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei