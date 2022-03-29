Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden bir hastanın yakınlarının, sağlıkçılara saldırmasına tepki göstererek, "Hasta yakınları bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darbetti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darbetti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?" ifadesini kullandı.