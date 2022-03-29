Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan, Kırşehir'deki sağlıkçılara yönelik şiddete tepki Açıklaması - Son Dakika
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Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan, Kırşehir'deki sağlıkçılara yönelik şiddete tepki Açıklaması

29.03.2022 15:53
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan, Kırşehir'deki sağlıkçılara yönelik şiddete tepki Açıklaması

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden bir hastanın yakınlarının, sağlıkçılara saldırmasına tepki göstererek, "Hasta yakınları bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darbetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden bir hastanın yakınlarının, sağlıkçılara saldırmasına tepki göstererek, "Hasta yakınları bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darbetti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darbetti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?" ifadesini kullandı.

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Kırşehir'de sağlık çalışanlarının darbedilmesi sonrası Bakan Koca isyan etti Kırşehir'de sağlık çalışanlarının darbedilmesi sonrası Bakan Koca isyan etti Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (3) Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (3)

Fahrettin Koca, Araştırma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan, Kırşehir'deki sağlıkçılara yönelik şiddete tepki Açıklaması - Son Dakika


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