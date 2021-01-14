Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan siyasi parti liderlerine "aşı" daveti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan siyasi parti liderlerine "aşı" daveti Açıklaması
14.01.2021 23:41
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet ettiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet ettiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca, siyasi parti genel başkanlarını ve bürokratları aşı olmaya davet etti Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Twitter hesabı geçici olarak kısıtlandı Kayısı kolilerinden Bizans dönemine ait eserler çıktı ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde yıldızlar geçidi Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal koronavirüs aşısı hamlesi! KKTC'ye engel çıkarıyorlar Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada