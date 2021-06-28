Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı, 19-25 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 19-25 Haziran 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişideİstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40. Vaka sayısı en yüksek iller ise Ağrı 136,52, Eskişehir 112,85 ve Kütahya 102,48 olarak sıralandı.