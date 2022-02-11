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Bakan Koca: Kovid hastası, canını acıttığı gerekçesiyle sağlık çalışanının burnunu kırdı - Son Dakika

Bakan Koca: Kovid hastası, canını acıttığı gerekçesiyle sağlık çalışanının burnunu kırdı

11.02.2022 19:10
Bakan Koca: Kovid hastası, canını acıttığı gerekçesiyle sağlık çalışanının burnunu kırdı

Bakan Koca: Kovid hastası, canını acıttığı gerekçesiyle sağlık çalışanının burnunu kırdıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir Kovid- 19 hastasının, canını acıttığı gerekçesiyle sağlık çalışanını yumruklayarak burnunu kırdığını açıkladı.

Bakan Koca: Kovid hastası, canını acıttığı gerekçesiyle sağlık çalışanının burnunu kırdı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir Kovid- 19 hastasının, canını acıttığı gerekçesiyle sağlık çalışanını yumruklayarak burnunu kırdığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Dün gece İstanbul'da bir şiddet olayı daha yaşadık. Bir Kovid hastası, enjeksiyon sırasında canını acıttığını söylediği arkadaşımızı yumrukla darp ederek burnunda kırığa yol açtı. Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirdi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak."

Haber:  ANKARA,


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Fahrettin Koca, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Kovid hastası, canını acıttığı gerekçesiyle sağlık çalışanının burnunu kırdı - Son Dakika


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