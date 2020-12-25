Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu paylaştı: Vaka sayısında önemli oranda düşüş var - Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu paylaştı: Vaka sayısında önemli oranda düşüş var
25.12.2020 18:04
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son vaka durumunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı" dedi.
Bakan Koca, İstanbul İl sağlık yöneticileri ve Başhekimlerle gerçekleştirdiği haftalık değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı.
Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildiğini belirten Koca, "Polikliniklerde %50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı" ifadelerini kullandı.
"GAYRETLERİMİZ SONUÇ VERİYOR"
Koca ayrıca, "Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız" dedi.
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