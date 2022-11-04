Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İzmir'de depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İzmir'de depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor

04.11.2022 11:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de dün gece saatlerinde yaşanan depremdeki yaralılarla ilgili bilgilendirme yaptı. Bakan Koca, panik sebebiyle 64 kişi etkilendiği depremde 1 kişinin ağır yaralandığını ifade ederken, 7 kişinin de hastanede tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sabaha karşı İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin bilgilendirmede bulundu. Koca, "Güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.

"1'İ AĞIR 7 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun."

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor
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Fahrettin Koca, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İzmir'de depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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