Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İzmir'de depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sabaha karşı İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin bilgilendirmede bulundu. Koca, "Güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun."
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