Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamalarla ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyesini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamalarla ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyesini açıkladı

10.02.2021 19:47

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Fahrettin Koca, kısıtlamalarla ilgili konuştu. Bakan Koca, "Yeni tedbir düşünülmüyor, var olan tedbirlerin devamından yanayız." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'da video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda, mutasyon, aşı çalışmaları ve ek tedbirler masaya yatırıldı.

"YENİ TEDBİRLER DÜŞÜNÜLMÜYOR"

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Fahrettin Koca, kurulun kısıtlamalarla ilgili tavsiyelerini açıkladı. Bakan Koca, "Bilim Kurulumuzun tavsiyesi vaka seyirlerinin takip edilmesi yönünde. Virüs mutasyona uğramış olsa da virüs aynı virüs, tedbirler aynı, korunma yolları da aynı. Aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli temennimiz." dedi.

"YAKINDA NORMAL ŞARTLARDA YAŞAYACAĞIZ"

Yakında normal şartlara dönüleceğini vurgulayan Koca, "Çok yakında daha normal şartlarda yaşayacağız. Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." diye konuştu.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamalarla ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyesini açıkladı

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamalarla ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyesini açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arda Turan'a verilen ceza sonrası G.Saray küplere bindi: Kabul edilemez Yakılarak öldürülen Şiyar davasında anneden kan donduran ifadeler: 2 gün oğlumun cansız bedeniyle uyudum Son Dakika: Arda Turan'a derbi sonrasındaki küfürlü tezahüratı nedeniyle 2 maç ceza verildi 26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti Vicdansız baba, 16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu
Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapıyor Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapıyor         
19:33
Manchester United'lı Fernandes, galibiyet golünü atan takım arkadaşına küfretti Manchester United'lı Fernandes, galibiyet golünü atan takım arkadaşına küfretti         
19:02
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı! Bu akşam başlayacak Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı! Bu akşam başlayacak         
17:25
Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı         
16:57
Leyla Aydemir cinayetinde şok edici otopsi raporu! Küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Leyla Aydemir cinayetinde şok edici otopsi raporu! Küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı         
16:42
Türkiye'nin de dahil olduğu uzay yarışında rakipler ne durumda? İşte ülkelerin ayırdığı bütçeler Türkiye'nin de dahil olduğu uzay yarışında rakipler ne durumda? İşte ülkelerin ayırdığı bütçeler         
15:32
Liverpool'da Koulibaly transferi gerçekleşmeyince yerine Ozan Kabak alındı Liverpool'da Koulibaly transferi gerçekleşmeyince yerine Ozan Kabak alındı         
14:23
Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi         
12:28
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü         
12:02
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti         
11:55
29'luk hukuk öğrencisi, kendisinden 51 yaş büyük adamla evlendi 29'luk hukuk öğrencisi, kendisinden 51 yaş büyük adamla evlendi         
11:14
Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu         
09:38
Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada         
08:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin         
08:02
Sinan Akçıl, ikinci kez nikah masasına oturacağı Burcu Kıratlı'yı ailesinden istedi Sinan Akçıl, ikinci kez nikah masasına oturacağı Burcu Kıratlı'yı ailesinden istedi         
07:38
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 20:01:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamalarla ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyesini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei