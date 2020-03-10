Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek - Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

24 dakika önce

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 4 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenliyor. Ankara'daki basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Yeni tip koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu anda tespit edilmiş koronavirüs vakası yok ancak her an çıkabilir" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlk vaka 31 Aralık'ta duyuruldu. Bilim Kurulu 15 Ocak'ta rehber hazırladı.

Devamında havaalanlarında termal kameraları yerleştirdik. "Bu ne kadar gösterebilir" diyebilirsiniz. Doğru... Ama dünyada bilimin geldiği noktada yapılması gereken ilk eylemlerden birisi.Bizim başladığımız dönemde dünyada hemen hiç uygulanmıyordu.

Biz 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk. Çin ile uçuşlarını durduran ülke yok gibiydi.

Devamında İran'da yoğunlaştığı görüldü. Çin'den gelen öğrenciler nedeniyle Kum ve Meşhed'de bu virüs yayıldı. Bu şehirler karantinaya alınmadı.

Bizzat Sağlık Bakanıyla ben de görüşerek bunu ısrarla söyledim. 'Önlem alınmıyorsa sınırları kapatıyoruz' dedik ve erken dönemde sınırları kapattık. 23 Şubat'ta kara hava dahil olmak üzere bütün sınırları kapattık.

"30 KİŞİ BÜTÜN AVRUPA'YI ETKİLEDİ"

İran ile çok yoğun bir ilişkimizin ve trafiğin olduğunu gördük. Bu önlem gecikmiş olsaydı üç günde 20 bin kişi girmiş olacaktı. Ne kadarının bu salgınla giriş yapacağını artık siz tahmin edin.

Aynı şekilde İtalya da bir odak olmaya başladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişileri karantinaya almayıp eve göndermiş olmaları. Devamında da bölge karantinaya alınmadı.

Bakın 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi.

"AVRUPA TEDBİR ALMAKTA GEÇ KALIYOR"

İtalya bir türlü önlem almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi.

Avrupa halen tedbir almakta geç kalıyor.

Şu an evet İtalya büyük bir sorun yaşıyor ama Almanya ve Fransa önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak.Avrupa ile var olan ilişkimiz yoğun bir ilişki.

"TESPİT EDİLEBİLMİŞ DEĞİL AMA TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek.

Bu virüs tespit edilebilmiş değil.

Tespit edilmiş koronavirüs olmadığını ama bu şu an tahlil yapılınca bile karşımıza çıkabilir. 3 saat sonra, 1 gün sonra karşımıza çıkabilir.

Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim.

Yurt dışına giden çok insanımız var. Oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir.

Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal.

Görülebilir ama yayılımını önlememiz gerekiyor.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bir günde 54 kişi hayatını kaybetti
Lübnan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi

Son Dakika Haberleri
15:21 Sapanca'da Larva İlaçlamasına Başlandı
15:20 Amasya'da minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı
15:17 Başkan Altay Aykent esnafını ziyaret etti
15:16 KOCAELİ Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan hırsızlar yakalandı
15:16 ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]