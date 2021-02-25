Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (4) - Son Dakika

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (4)

25.02.2021 22:13
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (4), System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabileceğini bildirdi.

Başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, 65 yaş ve üzerinin aşılanması bittikten sonra kısıtlamalarda esneme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, toplantıda konunun gündeme geldiğini söyledi.

Aşının koruyuculuğunun ikinci aşıdan 2 hafta, yani 42 gün sonra başladığını hatırlatan Koca, "Bu dönemde 65 yaş üzerinde olup, 2 haftasının daha tamamlanmadığını biliyoruz, yani 42 günün tam geçmediğini. Ama süreçte 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir, bu çok uzun sürmez. Yani aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak." diye konuştu.

Koca, yerinde karar dönemi kapsamında tedbirlerin nasıl kaldırılacağına ilişkin çalışmanın ayrıntıları ve tedbirler esnetilirken öncelik sırasının nasıl olacağının sorulması üzerine, "Bilim Kurulumuz bu konuyu tartıştı, bu konudaki öneriyi pazartesi günü kabineye sunmuş olacağım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabinede bu öneri tartışılacak ve devamında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur, alınan kabine kararıyla." yanıtını verdi.

Toplantıda illerin bundan sonraki dönemdeki vaka sayıları, vaka test oranı, yoğun bakım doluluk oranı gibi birtakım parametreleriyle kademelendirmenin nasıl yapıldığı üzerinde tartışıldığını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar."

Öğretmenlerin aşılanması

Koca, pazartesi günü şehirlerde yüz yüze eğitimin başlayacağı hatırlatılarak, eğitimci ve öğretmenlerin pazartesiye kadar aşılamalarının bitip bitmeyeceğinin sorulması üzerine, "Bitmiş olmayacak, aşılama başlamış oldu. Köy okullarından biliyorsunuz başlamış oldu. Bu başlangıçla birlikte önümüzdeki haftalar giderek daha yoğunlaşmış olacak. Bu biraz aşının tedariği ile de ilgili bir durum ama mart ayında daha yoğun, özellikle ayın 15'inden sonra daha yoğun aşının geleceğini söyleyebilirim." dedi.

Yerli aşıda faz-2 çalışmaları devam ederken, kaç gönüllü üzerinde deneme yapıldığı ve bir yan etkisinin olup olmadığına ilişkin soruya Koca, şu yanıtı verdi:

"Faz-2 çalışması aşamasına gelmiş olan aşımız olduğunu biliyorsunuz. Faz-2 aşamasında olan aşı toplam 200 kişide düşünülüyor. Bu 200 kişiden 84 kişiye aşıları yapılmış oldu. 28 gün sonra 2'nci doz aşısı yapılmış olacak. Nisan ayında faz-2'nin biteceğini ve nisan sonuna doğru da faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum."

Koca, gazetecilerin "Toplantılar konusunda illerdeki yasaklar, 1 Mart itibarıyla kalkar mı?" sorusu üzerine, "İllerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek derecelerine göre toplantı durumu da net belli olmuş olacak." yanıtını verdi.

Kanser hastalarının açıklanan aşıya ulaşma süresinin daha erkene çekilip, çekilemeyeceği hakkında ise Koca, Bilim Kurulunun bu konuda hassasiyetle çalıştığını söyledi.

Organ nakliyle ilgili de benzer bir durum olduğunu anlatan Koca, "Kanserli hastalarla ilgili de Bilim Kurulu, bu konuyu biraz da, 'ne zaman yapabiliriz, biraz aşının tedariğine bağlı olarak erkene alınabilir mi' diye de çalışıyor." bilgisini verdi.

"Taraftar olmak insanımızın sağlığını ötelemeyi gerektirmez"

Kalabalık ortamlara yönelik parti kongreleri, maçlardaki locaların kalabalıklığı gibi eleştirilere ilişkin görüşleri sorulan Koca, "Toplantılarla ilgili genel olarak biz salgında bulaşın nasıl olduğunu biliyoruz ve ilk günden itibaren salgında bulaşın yakın temasla birlikte daha da arttığını hep anlatır olduk. Vatandaşımız bu bulaşı biliyor ve özellikle de vatandaşımıza kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını ifade etmiştik. Dolayısıyla bu anlamda bu bilgilendirmede bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların özellikle kalabalık ve kapalı ortamdan kaçınması gerektiğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Taraftar olmak insanımızın sağlığını ötelemeyi gerektirmez. Bizim daha hassasiyetle, gayretle çaba sarf etmemiz ve 83 milyon vatandaşımızın eşit fedakarlıkta bulunarak, mücadeleye katkı sağlaması gerekiyor. Bu başarı, sonuçta hep birlikte mücadele ederek 83 milyon vatandaşımızın başarısı olur. Hepimizin hassasiyetle üzerine düşeni yapması gerektiği kanaatindeyim."

Muhalefetin, "AK Parti kongrelerine katılan partililere kamu hastanelerinde ücretsiz PCR testi yapıldığı" iddialarının hatırlatılması üzerine Koca, "Bu mücadelenin siyasi arenaya çekilmemesi noktasında kararlıyım. Bu arenaya özellikle çekilmek isteniyor." dedi.

Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi 83 milyon vatandaşa eşit davranarak sürdürmekten yana olduğunun altını çizerek, "Bahsettiğiniz durumla ilgili dün il sağlık müdürlüğümüz açıklamada bulundu. Bununla ilgili PCR testinin yapılabilirliği hekimlerimizin sorumluluğunda, bir semptom olduğunda talep edilerek yapılıyor. Özel bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

PCR testlerinin kamu kurumlarında ücretsiz yapıldığını hatırlatan Koca, "Özel kuruluşlarda, vatandaşlar, semptomu varsa ücret ödemeyip, semptomu yoksa ücret ödeyerek yaptırabilirler." bilgisini paylaştı.

"Azeri kardeşlerimizi, vatandaşlarımızdan asla ayırmıyoruz"

Koca, Azerbaycanlı muhabirin, Dağlık Karabağ'daki savaş süresince ve sonrasında Türkiye Azerbaycan Sağlık Bakanlıkları arasındaki iş birlikleriyle Türkiye'de tedavi edilen Azerbaycanlı gazilerin durumuna ilişkin sorusuna, "Şu an Azeri kardeşlerimizden 3 gazinin Türkiye'de tedavileri devam ediyor. Ciddi, kritik bir durumlarının olmadığını söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sağlıkla ilgili anlaşmalar kapsamında da 4 hastanın tedavilerinin sürdüğünü belirten Koca, "Azeri kardeşlerimizi, vatandaşlarımızdan asla ayırmıyoruz, üzerimize düşen her neyse yapmak noktasında çok hassasiyet gösteriyoruz. Bu noktada hem pandemi döneminde hem daha önce sağlıkla ilgili yapılması gereken her türlü iş birliğine açık olduk. Bundan sonraki dönemde de karşılıklı iş birliğine hassasiyetle devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Koca, "Liselerde sınavların yüz yüze yapılıp yapılmayacağı konusundaki öneriniz nedir?" sorusu üzerine, konunun Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşüldüğünü belirtti.

İllerin hangi durumda olduğunun gelecek hafta görüleceğini dile getiren Koca, "Dolayısıyla Kovid-19 riski olmayan illerde bir sorun olmayacak ama riski olan illerle ilgili önümüzdeki günlerde, nasıl olması gerektiği veya ne zaman yapılması gerektiği yine Milli Eğitim Bakanlığımızla ve kabinede de durum değerlendirmesi yapılacak. Yani gündemimizde, bunu yine kabinede tartışarak, bu noktadaki yaklaşım netleşmiş olacak." diye konuştu.

(Bitti)

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Pazartesi, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (4) - Son Dakika


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