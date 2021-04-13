Son dakika... Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: (5) - Son Dakika

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: (5)

13.04.2021 00:15
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: (5), System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazan ayı döneminde, iki-üç haftalık zaman diliminde, ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazan ayı döneminde, iki-üç haftalık zaman diliminde, ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bilim Kurulu'nda uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin tavsiye kararı alınıp alınmadığı ve öğretmenlerin aşılama sürecinin sorulması üzerine Koca, öğretmenlerin aşılamalarına, köy okulları ve ilkokullardan başladıklarını anımsattı.

"Ramazan ayı döneminde, iki-üç haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz." diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilim Kurulu başından beri, eğitim kurumlarını, kapatılacaksa en geç kapatılan, açılacaksa en erken açılacak olarak gördü. Bu çerçevede yine alternatifli öneriler tartışıldı ama 8. ve 12. sınıfların imtihan günleri de belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak açısından açık kalmaları noktasında, eğitimin devam etmesi noktasında genel bir değişmez yaklaşım konusu. O sınıflarla ilgili öğretmenleri tanımlayıp onların da aşılamalarını ilkokullar dışında erken dönemde yapmak istiyoruz."

Tam kapanma önerisi

Koca, "Bilim Kurulu'nun tam kapanmaya ilişkin önerisi nedir? Artan vaka sayılarının sorumlusu gerçekten tedbir almayan vatandaş mı?" sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sorumlu hepimiziz, 84 milyon. Bilim Kurulu başından beri bu salgının, bulaşın nasıl olduğunu anlata geldi. Şu dönemde varyantların daha yoğun olmasıyla yakın temasla virüsün çok kolay bulaştığını biliyoruz. 84 milyon vatandaşımız üzerine düşeni yaparak, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeme çabası içinde olmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ramazan ayını dinlenerek, ramazan sonrasını daha düşük vakayla devam ettirelim.' ifadesini kullanmıştı. Bilim Kurulu da öneri anlamında alternatifli yaklaşımlarını ortaya koydu. Yarın ben bunu kabine toplantısında sunmuş olacağım. Kabinede tartışılacak alternatifleriyle. Sonuçta bilim insanı olarak sizin söyledikleriniz farklı olabilir ama toplumun sosyolojik, psikolojik, ekonomik yapısı da var. Bu dengeyi kurarak, bir iradenin karar vermesi gerekiyor. Alınacak kararlar, tartılarak, bütün bu dengeler gözetilerek sonuçlandırılmış olur."

Aşı randevuları

Biontech aşılarının, randevusuna gitmeyenler nedeniyle ziyan olduğuna ilişkin açıklamaların doğruluğu sorulan Koca, bu konuya çok hassasiyet gösterdiklerini aktardı.

Flakonun çözüldüğünde 6 kişiye uygulandığına dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:

"6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılmasını öneriyoruz. 6 kişi randevuya geldiğinde flakon açılırsa bir kayıp söz konusu olmaz. O flakon gün içinde kullanılıyor. 60 kişiye randevu verdiğinizi düşünün. 60 kişi için 10 flakon kullanılıyor. O gün en son 10'uncu flakon için gelmeyenler olursa onda kayıp olur. Yani her flakonda kayıp olmaz. 6 kişi randevuya geldiğinde, flakonun açılmasını ve kayıpları minimalize etme noktasına bir çaba içinde olunmasını söylüyoruz. Hiç mi olmuyor, olabilir ama bu oranın yüksek olmadığını söylüyorum."

Bakan Koca, Sinovac aşısının Avrupa Birliği'nce onayına ilişkin Çin veya Türkiye'nin bir çalışması var mı?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Faz-3 çalışması haftaya zannediyorum yayınlanmak üzere gönderilmiş olacak. Dünya Sağlık Örgütü'nde tanındı ama eğer yayını söz konusu olursa ki olacağını düşünüyoruz, bu anlamda bir sorunun olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde aşı pasaportunda Sinovac aşısı olmayacak diye düşünmeyelim. Bunun, yayınla birlikte daha kolay açılacağını söyleyebilirim. Yayın da uzun sürmeyecek."

(Bitti)

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: (5) - Son Dakika


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