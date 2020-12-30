Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti

Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı