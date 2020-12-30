Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşısı) Testleri biter bitmez, aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek."
30.12.2020 05:53
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşısı) Testleri biter bitmez, aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek.
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşısı) Testleri biter bitmez, aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19 aşısı) Testleri biter bitmez, aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek.' - Son Dakika
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